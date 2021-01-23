Menajerimi Ara'nın 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dicle, Barış'ın hayatını kurtarıyor

Yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Menajerimi Ara dizisinin 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Barış'ın peşine düşen gizemli kişi, sette de büyük bir tuzak kurarken durumu fark eden Dicle, Barış'ı büyük bir tehlikeden kurtarıyor.

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara, dizisi yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Diziden yayınlanan tanıtımda; Dicle zor zamanlardan geçen Kıraç'a destek olmaya devam ediyor. Diziye konuk olan Şerif Erol'un sette hafıza problemleri yaşaması Feris'i bir hayli zora sokarken Şerif Erol, Dicle ve Barış arasındaki çekimi fark ediyor.

DİCLE FELAKETİ ÖNLÜYOR

Feris'in de Barış'ı sorguya çektiği bölümde Barış'ın bir süredir peşindeki gizemli kişi onun hayatını tehlikeye atacak yeni bir tuzak kuruyor. Barış, sette büyük bir avizenin önünde kameraya poz verirken Dicle de uzaktan onu izliyor. Avizenin ipinin koptuğunu fark eden Dicle, büyük bir hızla Barış'ın üzerine atlayarak canını kurtarıyor.