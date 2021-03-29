Menajerimi Ara konuğu Serdar Ortaç kimdir? Menajerimi Ara son bölümde neler oldu?

Başarılı sanatçı Serdar Ortaç, Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisine konuk oldu. Menajerimi Ara konuğu Serdar Ortaç kimdir? Serdar Ortaç kaç yaşında? Serdar Ortaç boyu kaç? Serdar Ortaç hastalığı ne? Menajerimi Ara son bölümde neler oldu?

Müzik dünyasının önemli isimlerinden biri Serdar Ortaç Menajerimi Ara dizisine 31. bölümüne konuk oldu. Peki, Menajerimi Ara konuğu Serdar Ortaç kimdir? Serdar Ortaç kaç yaşında? Serdar Ortaç boyu kaç? Serdar Ortaç hastalığı ne? Menajerimi Ara son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

MENAJERİMİ ARA KONUĞU SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

Menajerimi Ara dizisinin konuğu Serdar Ortaç 16 Şubat 1970 yılında İstanbul'da doğdu.

Serdar Ortaç, Türk şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Bazı müzik eleştirmenleri tarafından kendisinin Türk pop müziğinde bir dönemin standartlarını belirlediği kabul edildi ancak 2000'li yılların başından sonra ürettiği şarkıların birbirinin tekrarı olması gerekçesiyle olumsuz eleştirildi.

17 Ağustos 1994'te ilk albümü "Aşk İçin" ile müzik dünyasına merhaba dedi. "Karabiberim" ile çıkış yapan Serdar Ortaç, bu parça ile uzun süre gündemde kaldı. Aşk İçin adlı albümünde müzisyen Özkan Turgay'la çalışan Serdar Ortaç'ın albümünden "Değmez" ve "Hadi Git" gibi şarkılar da çok sevildi. Listelerde üst sıralara yükseldi. Serdar Ortaç bu başarısı ile 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödülünü kazandı.

5. albüm çalışması Bilsem ki 21 Ekim 1999'da çıktı. Bu albümde Selim Çaldıran, Feyyaz Kuruş ve Murat Yeter gibi isimlerle çalıştı. "Asrın Hatası", "Bilsem ki" ve "Seninki" şarkıları albümün klip çekilen şarkıları oldu. 2000 yılında Ortaç, "Kral TV Video Müzik Ödülleri"de pop müzik en iyi erkek sanatçı ödülüne layık görüldü.

6. albümü "Sahibinin Sesi" oldu. 7 Mayıs 2001'de piyasaya çıktı. Diğer sanatçı dostlarına verdiği şarkıların Hülya Avşar - Aradın mı?, Muazzez Abacı - Umrumda Değil, Sibel Can - Padişah ve Kanasın, Fulden Uras - Bensiz Olsun, Emel Müftüoğlu - Dertli Dünya yanı sıra kendi şarkılarının remixlerine yer verdi.

7. albümü "Okyanus" 10 Temmuz 2002'de piyasaya çıktı. Albümde Erhan Bayrak, Erdem Kınay, Alper Erinç gibi müzisyenlerle çalıştı. İlk klip şarkısı olan "Kabahat" ikinci klibini çektiği "Geceleri Yakıp" ve yakın sanatçı dostu Ebru Gündeş'le düet yaptığı "Kararsın Dünyam" adlı şarkılarıyla öne çıktı.

"Serdar Ortaç'la Hep Beraber" adlı show-yarışma programı ile 2003 yılında "Radyo ve TV Oscarları"nda en iyi show programı ödülünü alan sanatçı televizyonda olan başarısını da kanıtlamış oldu.

10. albümü "Gold Remix 2007" 2 Nisan 2007'de satışa çıktı. Albümde "Mesafe"deki remixlere yer vermenin yanı sıra, düzenlemesini Mustafa Ceceli'nin yaptığı "Hayret", Volga Tamöz'ün düzenlediği "Garez" ve "İki Kalp" gibi 3 tane yeni şarkıya daha yer verdi. Aynı yılın sonunda 2007 yılında İstanbul'da verdiği konserlerin bir DVD'sini yayınladı.

2013 yılında Şubat ayında ise Erdem Kınay'ın proje albümünde bulunan "Yorum Yok" adlı şarkıya klip çekildi. Ayrıca Serdar Ortaç 21 Mart 2013 Perşembe günü başlayan "Popstar 2013" programında Demet Akalın, Bülent Ersoy ve Orhan Gencebay'la birlikte jüri üyeliği yapmıştır.

2014'te 20. Yılına Özel Olarak Hazırladığı 16. stüdyo albümü "Bana Göre Aşk"'ı 26 Mayıs 2014'te yayınlandı. Bu albümde Tolga Kılıç, Murat Yeter, İskender Paydaş, Mert Ekren, Suat Aydoğan gibi sranjörler ile çalılştı. İlk klip Emir Khalilzadeh yönetmenliğinde "Tanrım" şarkısına çekildi.

11 Mayıs 2016 günü Gıybet isimli 10 şarkıdan oluşan albümü piyasaya sürüldü. Albümün ilk klibi çıkış şarkısı olan "Gıybet" şarkısına çekildi. Bu albümde Suat Aydoğan, Mert Ekren ve Sadun Ersönmez gibi tecrübeli aranjörlerin yanı sıra Tarık İster, Emrah İş ve Nurettin Çolak gibi yeni dönemin yetenekli isimleriyle de çalıştı. Albümde kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Mert Ekren, Ayla Çelik, Suat Aydoğan, Tan Taşçı ve Nurettin Çolak'ın da besteleri yer almakta.

Diskografi

• Aşk İçin (1994)

• Yaz Yağmuru (1996)

• Gecelerin Adamı (1998)

• Bilsem ki (1999)

• Okyanus (2002)

• Çakra (2004)

• Mesafe (2006)

• Nefes (2008)

• Kara Kedi (2010)

• Ray (2012)

• Bana Göre Aşk (2014)

• Çek Elini Kalbimden (2015)

• Serdar Bizi Diskoya Götür (2015)

• Gıybet (2016)

• Cımbız (2017)

SERDAR ORTAÇ BOYU KAÇ?

Başarılı şarkıcı Serdar Ortaç'ın boyu 1,67'dir.

SERDAR ORTAÇ HASTALIĞI NEDİR?

Serdar Ortaç uzun süredir MS hastalığı tedavi görmektedir. Multiple skleroz (Çoklu sertleşim), beyni ve omuriliği tutan öz bağışıklık hastalığıdır. Kısaca MS olarak anılır.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıraç'ın hastanede olduğu haberini alan Dicle, soluğu babasının yanında alırken Kıraç'ın ajansta olmayışı işleri karıştırır. Dicle ve Gülin, Kıraç'ın yokluğunda Aydan Şener'in oynayacağı filmde çıkan büyük krizle mücadele eder. Serdar Ortaç, büyük bir ilham krizine girerken, Çınar'ın ona yardımcı olmak için önerdiği yöntem ikisini şaşırtıcı bir yolculuğa çıkarır. Feris, Dicle ve Kıraç için Ceyda'yı karşısına alır. Bütün bunlar olurken Serkan, Feris için özel bir sürpriz hazırlar. Öte yandan Barış, babasıyla ilgili hiç beklemediği bilgiler öğrenir. Ceyda'nın yapacağı hamleler işlerin daha da karışmasına sebep olurken, Kıraç hiç beklemediği bir teklifle karşı karşıya kalır.