Menajerimi Ara hangi kanalda? Menajerimi Ara hangi gün? Menajerimi Ara'nın günü mü değişti?

Star TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Menajerimi Ara, zengin ve değişen oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Diziye her hafta yeni katılan ünlü sanatçılar ilgiyi toplamaya devam ediyor. 31 Ocak Menajerimi Ara yeni bölüm izle! Menajerimi Ara son bölüm tek parça izle! Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisi bu akşam 23. bölümüyle ekranlara geliyor. Konusu ve her hafta diziye dahil olan konuk oyuncuları ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara yeni bölüm konukları kimler? merak ediliyor. Menajerimi Ara 23. bölüm canlı izle! Menajerimi Ara 22. son bölüm full kesintisiz izle!

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış ve Dicle, onları izleyen birini fark ederken Barış yaşadığı diğer kazalarla birlikte bunun tesadüf olmadığını düşünür. Kıraç Serkan'la ilgili araştırmalarını sürdürürken, Feris oyuncusununsette aniden ortaya çıkan hastalığı ile ilgili sorunları sürpriz bir kişiden yardım alarak çözer. Serkan'ın Peride ile ilgili düşüncelerini söylemesi ajanstaki dengeleri bozarken, Kıraç ise Çınar ve Feris'in birlikte hareket etmesini sağlar. Serkan'ın Beren'in işi için attığı adım ise Feris'le karşı karşıya gelmesine neden olur. Dicle'nin evinde karşılaştığı kötü sürprize vereceği tepki ise merakla beklenir.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Menajerimi Ara'da bu hafta Serdar Ortaç'ı göreceğiz.

Dicle'nin evinde yaşadığı beklenmedik olay herkesi telaşlandırırken Serkan'ın Gülben Ergen için istediği toplantı herkesi bir araya getirir. Gülben Ergen'in çözülmesi gereken karışık programı için EGO Ajans ilk kez takım halinde çalışır. Feris'in oyuncusunun sette yaşadığı gerginlikler işlerin karışmasına sebep olur. Çınar'ın daha önce Gökçe Bahadır için ayarladığı filmlerin sözleşme ihlali EGO Ajans'ın geleceğini tehlikeye atarken, Kıraç Serkan'la ilgili araştırmalarına devam eder. Çınar bir yandan Serdar Ortaç, diğer yandan Gökçe Bahadır meselesi ile ilgilenirken, aldığı sürpriz kararla Serkan'ın karşısına çıkar. Feris yaşadıklarının etkisiyle hiç beklenmedik bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Çınar'ın öğrenecekleri ise herkesi çok şaşırtacaktır.