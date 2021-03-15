Menajerimi Ara dizisindeki Rasim Öztekin sahnesi izleyicileri duygulandırdı

Her hafta farklı ünlü isimleri konuk eden Menajerimi Ara dizisi dün akşam 29. bölümüyle ekrana geldi. Sedef Avcı'nın konuk olduğu bölümde geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Rasim Öztekin de unutulmadı.