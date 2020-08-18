Menajerimi Ara dizisi ne zaman başlıyor? Menajerimi Ara oyuncuları ve konusu
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Menajerimi Ara dizisi ne zaman başlıyor? Menajerimi Ara oyuncuları ve konusu

Menajerimi Ara Star TV'nin yeni dizisi olarak izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Menajerimi ara fragmanı kısa süre önce ekrana gelmişti. Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman gibi isimlerin yer aldığı dizi, Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlandı. Peki, Menajerimi Ara konusu nedir?

Menajerimi Ara dizisi ne zaman başlıyor? Menajerimi Ara oyuncuları ve konusu
18.08.2020 18:50 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:54

Menajerimi Ara dizisi, Dicle adındaki genç bir kızın sinema sektöründe çalışma hayatına başlamasıyla gelişen olayları konu ediniyor. Sektördeki oyuncu ve menajerlerin savaşları ilgi çekilci çekilde aktarılmış. Menajerimi Ara oyuncuları haberimizde.

MENAJERİMİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ali Bilgin'in yönetmenliğini yaptığı dizi Menajerimi Ara fragmanı ekrana gelmişti. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi de belli oldu. Başarılı oyuncu kadrosuyla Menajerimi Ara dizisi 25 Ağustos Salı günü Star'da başlayacak.

Menajerimi Ara dizisi ne zaman başlıyor? Menajerimi Ara oyuncuları ve konusu

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ OYUNCULARI

Fransız yapımı Dix Pour Cent'den uyarlanan Menajerimi Ara'nın kdrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ayşenil Şamlıoğlu, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Semi Sırtıkkızıl, Gamze Karaduman, Nazlı Senem Ünal, Bedir Bekir, Pınar Ünsal, Aslı Mavitan, Yaprak Medine, Buse Sinem İren, Duygu Şen, İdeal Beran Kotan yer alıyor.

Menajerimi Ara dizisi ne zaman başlıyor? Menajerimi Ara oyuncuları ve konusu

MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?

İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

Ali Bilgin'in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan 'Menajerimi Ara' dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.

Menajerimi Ara dizisi ne zaman başlıyor? Menajerimi Ara oyuncuları ve konusu

Star TV ekranında seyirciyle buluşacak dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

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