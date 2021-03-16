Menajerimi Ara 30. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara son bölüm izle! Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı izle!

Özge Borak'ın katıldığı Menajerimi Ara dizisinin 30. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Menajerimi Ara 30. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara son bölüm izle! Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara son bölümde neler oldu? Menajerimi Ara Star Tv izle! İşte detaylar haberimizde...

MENAJERİMİ ARA 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle ve Barış yeni bir proje için deneme çekimlerine gittiklerinde aynı rol için Ömer'in de orada olduğunu görürler. Bu durum, Barış'ı sinirlendirirken Dicle'yi zor durumda bırakır. Çınar, oyuncusu Sedef Avcı'yı yeni bir film projesi için ikna etmeye çalışır ancak Sedef'i komedyenlik sevdasından vazgeçirmek düşündüğü kadar kolay olmaz. Üst üste yaşanan gergin olaylardan sonra moral vermek için Barış'ı görmeye giden Dicle, Ayla'dan hiç beklemediği bir tepki alır. Peride, Beren için ilginç bir adım atarken Feris ve Serkan ilişkisinde sürpriz bir gelişme yaşanır. Dicle ve Kıraç, yazar Cahide'nin kitabının film hakları için karşı karşıya gelirken Dicle'nin yaptığı hamle Kıraç'ı şaşırtır. Gizli saklı olan bütün sırların ortaya dökülmesi ise ajanstaki bütün taşları yerinden oynatır.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM İZLE!

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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