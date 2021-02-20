Menajerimi Ara 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara 26. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara son bölümde ne oldu?
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Menajerimi Ara 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara 26. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara son bölümde ne oldu?

20.02.2021 18:35 | Son Güncelleme: 20.02.2021 18:38
Menajerimi Ara 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara 26. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara son bölümde ne oldu?

Menajerimi Ara dizisi yarın 26. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak! Menajerimi Ara 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara 26. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara 25. bölüm izle! Menajerimi Ara son bölümde ne oldu?

Star TV ekranlarında her pazar saat 20.00'da izleyenleriyle buluşan Menajerimi Ara dizisi beğeni toplamaya devam ediyor. Son bölümün ardından 26. bölüm merak ediliyor. Peki Menajerimi Ara 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Fragmanda İrem Derici ve Kalben dikkat çekti! Menajerimi Ara 26. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara 25. bölüm izle! Menajerimi Ara son bölümde ne oldu?

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Menajerimi Ara son bölüm 25. bölümde yaklaşan 'Sevgililer Günü', Barış ve Dicle'nin aşkına yeni heyecanlar katar. Ancak maalesef 'Sevgililer Günü' ajanstaki herkes için mutlu bir gün değildir. Uyumlu bir çift olan oyuncuları bir reklamda oynamak üzereyken ayrılan Kıraç ve Feris, onları barıştırmak için ellerinden geleni yaparken kendi özel hayatlarında bu kadar şanslı olmayacaklardır. Feris'in Serkan'ın evli olduğunu öğrenmesiyle büyük bir karar vermesi gerekirken, Kıraç da Mayda'yla kaderlerini belirleyecek son adımı atar.Çınar ise Jülide'ye yaptığı hatadan sonra Serdar Ortaç'la birlikte depresyona girmiştir. Bütün ekip Peride'nin düzenlediği tekler partisinde biraz olsun moral bulmak üzereyken Dicle ve Barış'ın fotoğraflarının herkes tarafından görülmesi olayları yine içinden çıkılmaz bir hale sokar.

MENAJERİMİ ARA 25. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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