Memurlar % yüzde kaç zam aldı? 2021 memur zammı ne kadar oldu, kaç tl?
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Memurlar % yüzde kaç zam aldı? 2021 memur zammı ne kadar oldu, kaç tl?

Memurlar % yüzde kaç zam aldı? 2021 memur zammı ne kadar oldu, kaç tl?
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Memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında yüzde kaç zam alacağı açıklandı. Buna göre memur ve emekliler yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam alacak. Peki, memurların yeni zamlı maaşı ne kadar olacak, kaç tl olacak? Memurlar % kaç zam alacak? Memurlar 2021 yılının ikinci döneminde yüzde kaç zam alacak? Detaylar haberimizde...

Memurlar yüzde kaç zam aldı? 5 Temmuz memurların alacağı zam açıklandı mı? Memurlar ne kadar maaş alacak? Memurların zamlı maaşı kaç tl olacak? Memurlar % yüzde kaç zam aldı? 2021 memur zammı ne kadar oldu, kaç tl? Tüm bilgiler yazımızda.

MEMURLAR YÜZDE KAÇ ZAM ALDI?

Haziran ayı ve yıllık enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Buna göre memur ve emekliler yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam alacak.

Memur zammı yüzde kaç : %8,45

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi. İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici oluyor.

MEMURLARIN YENİ ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı 247 TL artış göstererek 4 bin 789 TL olmuştur.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 5,45 ENFLASYON FARKI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Böylece zam yüzde 8,45 olacak.

SSK EMEKLİSİNE YÜZDE 8,45 ZAM

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Yeni zam ile birlikte valinin mevcut maaşı 14.835 liradan 15.643 liraya çıkacak. Araştırma görevlisinin mevcut maaşı 7.596 liradan 8 bin 9 liraya çıkacak.

Uzman doktorun (1/4) yeni maaşı 9 bin 314 liradan 9.821 liraya çıkacak. Öğretmenin yeni maaşı ise 6.049 liradan 6.378 liraya çıkacak.

Mühendisin (1/4) yeni maaşı 8.001 liradan 8.437 liraya çıkacak. Avukatın yeni maaşı 7.639 liradan 8.055 liraya çıkacak.

İşte mesleğe göre zamlı maaşlar:

Memurlar % yüzde kaç zam aldı? 2021 memur zammı ne kadar oldu, kaç tl?
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