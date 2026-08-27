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Yargıtay: Aile Hekimi Olan Emeklinin Aylığı Kesilir

Yargıtay: Aile Hekimi Olan Emeklinin Aylığı Kesilir
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, aile hekimliğinin asli kamu görevi olduğuna hükmederek, emekli aylığı alanların bu göreve başlaması halinde aylıklarının kesilmesi gerektiğine karar verdi. Karar, yersiz ödemelerde kusur şartını da değerlendirdi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, aile hekimliğinin devletin asli ve sürekli kamu görevleri arasında olduğunu belirterek, emekli veya yaşlılık aylığı alan kişilerin aile hekimi olarak çalışmaya başlaması halinde aylıklarının kesilmesi gerektiğini hükme bağladı. Karara göre, 5335 sayılı Kanun'un 30. maddesi kapsamında emekli aylığı ödenmesine devam edilmesi mümkün değildir.

Olayda, 2002 yılından itibaren 1479 sayılı Kanun uyarınca yaşlılık aylığı alan bir kişinin 2008 yılında İl Sağlık Müdürlüğünde aile hekimi olarak göreve başlaması üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu aylığı durdurmuş ve borç tahakkuk ettirmiştir. Yargıtay, aile hekimliği hizmetinin kamu hizmeti niteliği taşıdığını, bu nedenle emekli aylığı alanların söz konusu görevde çalıştırılamayacağını vurgulamıştır.

Yargıtay, 5258 sayılı Kanun'la düzenlenen aile hekimliği uygulamasında, davacının aylığının kesilmesinin kasıtlı veya kusurlu davranıştan kaynaklanmadığına dikkat çekmiş; bu yüzden yersiz ödemelere ilişkin 5510 sayılı Kanun'un 96/1-b maddesine göre işlem yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Kararda, kamu sağlığını koruma ve toplumun sağlık hizmetine erişimini sağlama amacının da gözetildiği belirtilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi
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