Haberler

Uyum Haftası Velilerle Genişliyor: İdari İzin Müjdesi

Uyum Haftası Velilerle Genişliyor: İdari İzin Müjdesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026-2027 eğitim yılı öncesi okul öncesi, 1. ve 5. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül'de düzenlenecek uyum haftasına veliler de katılacak. Kamu çalışanı ebeveynlere, çocuklarının uyum sürecini desteklemek için günde 3 saate kadar idari izin verilecek.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası düzenlenecek. Bu yıl uyum haftasına veliler de dahil edilecek. "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında yürütülecek programla çocukların okula uyum sürecinin aileleriyle birlikte ele alınması hedefleniyor.

Program kapsamında 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak uyum haftasına öğrenci velilerinin etkin katılımı sağlanacak. Uygulamayla okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin yeni okul ortamına geçişinde aile desteğinin artırılması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin yazısıyla kamuda çalışan velilere yönelik düzenleme yapıldı. Kamu çalışanı anne veya babadan biri talep etmesi halinde, öğrencinin okuldaki ders saatleri dikkate alınarak 3 saati aşmamak üzere idari izinli sayılacak. Böylece velilerin de yeni eğitim dönemine hazırlanması ve çocukların uyum sürecine doğrudan destek vermesi sağlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü

Üç kişilik ailenin felaketin ortasında kaldığı an

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti

En yaşlı hükümdar öldü! Halk sarayın önünde toplanıyor
UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı

UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

Şehir sıcaktan kavruldu, onlar karın tadını çıkardı

Şehir sıcaktan kavruldu, onlar karın tadını çıkardı
LBank fenomenlerle el ele Türk kullanıcıları mağdur ediyor

LBank fenomenlerle el ele Türk kullanıcıları mağdur ediyor
İsmail Kartal'ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde

Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti

Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti