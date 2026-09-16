Üniversiteden 4/B personel alımı: KPSS (B) puanı belirleyici olacak
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilecek personel, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek. Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.
Üniversite bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilecek personeller, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek.
Alımlar üniversitenin rektörlüğe bağlı birimlerinde gerçekleştirilecek. Başvurular, 'https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim' adresi üzerinden yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi