Sağlık Bakanlığı 26 Bin 673 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Tarih Açıklanmadı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen yüz binlerce aday, 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için gözünü resmi duyuruya çevirdi. Eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen başvuru tarihleri hala açıklanmadı. Adaylar, bakanlıktan gelecek ilanı sabırsızlıkla beklerken "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

8 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin resmi bir takvim paylaşılmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da konu hakkında yakın zamanda açıklama yapmadı. Kadro dağılımı ve branş detayları da henüz netleşmiş değil. Bu belirsizlik, alım sürecine hazırlanan adaylar arasında merakla takip ediliyor.

Bakanlığın geçmiş yıllardaki alım takvimine bakıldığında ilanların genellikle yılın belirli dönemlerinde yayımlandığı görülüyor. Bu yıl için henüz bir tarih verilmemesi, adayların süreci yakından izlemesine neden oluyor. Resmi internet sitesi ve duyuru kanallarından yapılacak açıklamanın, başvuru şartları, istenen belgeler ve süreç hakkında detayları içermesi bekleniyor.

26 bin 673 kontenjanın hangi sağlık kurumlarına ve hangi unvanlara dağıtılacağı da merak ediliyor. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, laborant ve diğer sağlık personeli kadroları için başvuru yapacak adaylar, branş bazlı kontenjan listesinin açıklanmasını bekliyor. Bakanlığın önümüzdeki günlerde ilanı yayımlaması ve başvuru sürecini başlatması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi