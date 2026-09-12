Memur emeklilerine seyyanen artırım beklentisi: Hukuki süreç devam ediyor

Memur emeklilerine seyyanen artırım yapılıp yapılmayacağına ilişkin hukuki süreç devam ediyor. Bu konuda yeni bir seyyanen zam uygulaması henüz kesinleşmiş değil.

Süreç, 2023'te görevdeki memurlara yapılan 8 bin 77 TL'lik ek ödemenin emekli memurlara da yansıtılması talebiyle açılan davalara dayanıyor. Görevdeki memurlara seyyanen ödeme yapılırken bu ödeme memur emeklilerinin aylıklarına doğrudan yansıtılmadı. Bunun üzerine bazı emekli memurlar, ödemenin kendilerine de yapılması için yargı yoluna başvurdu.

Anayasa Mahkemesi'ne taşınan başvuruların birleştirilmesinin ardından gözler davanın esasına ilişkin karara çevrildi. AYM'nin bireysel başvuruları birleştirmesi, memur emeklilerine seyyanen artırım verildiği anlamına gelmiyor. Birleştirme kararı sonrasında mahkemenin başvuruların esasına ilişkin değerlendirmesi bekleniyor. Dolayısıyla şu aşamada memur emeklilerinin maaşlarına otomatik ek ödeme yapılacağı veya yeni bir seyyanen artırım uygulanacağı yönünde kesin bir karar bulunmuyor.

Kaynak: Haber Merkezi