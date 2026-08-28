MEB uyum eğitimleri başlıyor: Ailelere izin müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığı, '2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' konulu Genelge ile çocukların okula uyum süreçlerinde yeni bir dönem başlattı. Genelgeye göre okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül 2026'da uyum eğitimleri yapılacak ve bu eğitimlere ailelerin etkin katılımı sağlanacak.

'Aile ve Nüfus 10 Yılı' çerçevesinde yürütülecek programla okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi ve eğitim sürecinin bütüncül şekilde yönetilmesi hedefleniyor. Uyum haftasında velilerin çocuklarının yanında olabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin yazısıyla kamu çalışanlarından ebeveyn olan birine, talep etmesi halinde günlük 3 saati geçmeyecek şekilde idari izin verilecek.

Bakanlık ayrıca aile katılımını yıl boyunca sürdürebilmek için 'Ailemle Okul Yolu Programı'nı hayata geçirecek. Bu programla velilerin eğitim sürecine aktif katılımı ve çocukların adaptasyonunun sürekliliği amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi