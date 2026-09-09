MEB, öğretmenlerin 2026 2. dönem mazerete bağlı yer değiştirme takvimini yayımladı

MEB, kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı ikinci dönem iller arası mazerete bağlı yer değiştirme takvimini açıkladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer mevzuat mazeretleriyle görev yeri değişikliği isteyenler için süreç iki aşamalı olacak.

Ön başvuru ve belge onayı 9 Eylül'de başladı, 14 Eylül saat 16.00'da bitecek. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr üzerinden yapılacak. Onaylanmayanlar tercih ekranına giremeyecek.

Onaylanan öğretmenlerin tercih başvuruları 16 Eylül'de başlayacak ve 17 Eylül saat 16.00'da sona erecek. Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek. Atama sonuçları 18 Eylül'de açıklanacak; aynı gün tebligat ve ilişik kesme işlemleri de yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi