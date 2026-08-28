Haberler

MEB'den Okula Uyum Haftası İçin Memurlara İdari İzin Kolaylığı

MEB'den Okula Uyum Haftası İçin Memurlara İdari İzin Kolaylığı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilkokula yeni başlayacak çocuğu olan memurlar için 7-11 Eylül tarihleri arasında idari izin uygulaması başlattı. Bu düzenleme ile ailelerin, çocuklarının okula uyum sürecinde yanlarında olması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuğu okula başlayacak memur için önemli bir kolaylık sağladı. Bakanlık, okula uyum haftası kapsamında 7-11 Eylül tarihleri arasında memurların idari izinli sayılacağını duyurdu.

Bu düzenleme, ilkokula yeni başlayacak çocuğu olan kamu görevlilerini kapsıyor. Uygulamanın, öğrencilerin okula alışma sürecinde ailelerin yanında olmasını amaçladığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı! 24 saatte ikinci kez hedef aldı

İsrail ateşle oynuyor! Başkente önce topçu ateşi, ardından baskın
Manifest'in kurucusu Tolga Akış adliyeye sevk edildi

Manifest'in kurucusu Tolga Akış adliyeye sevk edildi
Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği dibe vurdu

Tüm dünyanın gözü oradaydı! Bölgede gemi trafiği dibe vurdu
Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?

Hamit'ten Tekke'ye: Hayırdır abi?
Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti

Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti
Fatih Tekke'nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarı dayanamadı

Dün geceye damga vuran görüntü: Eğme başını eğme...
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti

En yaşlı hükümdar öldü! Halk sarayın önünde toplanıyor