MEB'den Okula Uyum Haftası İçin Memurlara İdari İzin Kolaylığı
Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilkokula yeni başlayacak çocuğu olan memurlar için 7-11 Eylül tarihleri arasında idari izin uygulaması başlattı. Bu düzenleme ile ailelerin, çocuklarının okula uyum sürecinde yanlarında olması hedefleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuğu okula başlayacak memur için önemli bir kolaylık sağladı. Bakanlık, okula uyum haftası kapsamında 7-11 Eylül tarihleri arasında memurların idari izinli sayılacağını duyurdu.
Bu düzenleme, ilkokula yeni başlayacak çocuğu olan kamu görevlilerini kapsıyor. Uygulamanın, öğrencilerin okula alışma sürecinde ailelerin yanında olmasını amaçladığı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi