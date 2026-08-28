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Ailemle Okul Yolu: Uyum Haftasında Velilere İzin

Ailemle Okul Yolu: Uyum Haftasında Velilere İzin
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MEB, yeni eğitim yılında okul öncesi, 1. ve 5. sınıfa başlayan öğrenciler için 'Ailemle Okul Yolu Programı'nı başlattı. Program kapsamında, kamuda çalışan anne ya da babalardan biri, 7-11 Eylül'deki uyum haftasında günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Yıl boyunca rehberlik faaliyetleriyle okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

MEB, yeni eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum sürecinde ailelerin de aktif rol almasını sağlayacak yeni bir uygulama başlattı. Bakanlıkça yayımlanan genelge ile 'Ailemle Okul Yolu Programı' hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanlığının kamu kurumlarına gönderdiği yazıya göre, kamuda görev yapan anne veya babalardan biri, talebi halinde 7-11 Eylül 2026'daki uyum haftasında günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Böylece çalışan ebeveynler, çocuklarının okula başlama sürecinde yanlarında olabilecek.

Bakanlık, programın yalnızca uyum haftasıyla sınırlı kalmayacağını, rehberlik faaliyetlerinin yıl boyunca süreceğini ve velilerin eğitim sürecine daha aktif katılımının hedeflendiğini açıkladı. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonu çerçevesinde okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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