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MEB, atama yerine ücretli öğretmen alımı yapıyor

MEB, atama yerine ücretli öğretmen alımı yapıyor
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Yayımlanan listelerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki öğretmen açığı ile farklı alanlardan mezunların okullarda görevlendirildiği görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), atama bekleyen yüzbinlerce öğretmen adayını görevlendirmek yerine okullardaki eğitmen açığını kapatmak için ücretli öğretmen alımı yapıyor.

Yayımlanan listelerde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerde öğretmen açığı dikkati çekti.

Listelerde ilahiyat, tarih, coğrafya, beden eğitimi, sosyoloji, sanat tarihi ve sağlık hizmetleri gibi farklı alanlardan mezun kişilerin okullarda görevlendirildiği görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi
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