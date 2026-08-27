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MEB 2026 Ağustos öğretmen yer değiştirme takvimi açıklandı

MEB 2026 Ağustos öğretmen yer değiştirme takvimi açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Ağustos döneminde ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme takvimini açıkladı. Hizmet puanı ve süreleri 31 Ağustos 2026 itibarıyla hesaplanacak. Ayrıca yeni öğretmen alım modeli kapsamında Akademi hazırlık eğitiminin ayrıntıları da hatırlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı Ağustos döneminde ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sürecine ilişkin takvimi açıkladı. İl milli eğitim müdürlüklerinin yürüteceği süreçte hizmet puanı ve süreleri 31 Ağustos 2026 itibarıyla hesaplanacak. Norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesine 25-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında başlanacak. Öğretmenlerin MEBBİS kayıtlarını kontrol etmeleri istendi.

Kendisine ihtiyaç veya norm kadro fazlası olduğu bildirilen öğretmenler, belirtilen sürede kurum müdürlüklerine itiraz edebilecek. Değerlendirmeyi il milli eğitim müdürlükleri yapacak. 31 Ağustos sonrası yapılan değişiklikler dikkate alınmayacak. Yer değiştirme işlemleri önce kadrolu, sonra sözleşmeli öğretmenler için ayrı ayrı elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Bakanlık, yeni öğretmen istihdam modelini de hatırlattı. 2025'teki 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı, KPSS merkezli son kapsamlı atama oldu. Sonuçlar 24 Kasım 2025'te açıklandı. Yeni sistemde adaylar önce AGS puanıyla Milli Eğitim Akademisi'ne kabul ediliyor, ardından hazırlık eğitimini tamamlaması gerekiyor.

Akademideki program dört dönemden oluşuyor; her dönem 10 hafta. İlk üç dönem teorik ve okul uygulamaları, dördüncü dönem tamamen uygulamalı. Teorik derslerde 60, uygulamalı derslerde 70 puan barajı var. Atamaya esas başarı puanı; teorik ortalamanın yüzde 40'ı ve uygulama ortalamasının yüzde 60'ı ile belirleniyor. İlk AGS sonuçlarıyla seçilen adaylar 13 Nisan 2026'da eğitime başladı; program 22 Şubat 2027'de sona erecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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