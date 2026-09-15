KPSS Ortaöğretim Geç Başvuruları Başladı
Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için KPSS Ortaöğretim geç başvuru süreci başladı; başvurular 16 Eylül 2026'da sona erecek.
2026- Kpss Ortaöğretim sınavı için normal başvuru dönemini kaçıran adayların beklediği geç başvuru süreci bugün başladı. ÖSYM kılavuzuna göre geç başvurular 15 Eylül 2026 Salı günü saat 10.00'da başladı.
Geç başvurular 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar sürecek. Normal başvuru dönemi ise 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi