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KPSS Mülakat Sonuçları İçin Bekleyiş Sürüyor

KPSS Mülakat Sonuçları İçin Bekleyiş Sürüyor
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Başvurular 17 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde alınan ve KPSS puanına göre belirlenen 4 kat adayın mülakatları 26 Haziran'da tamamlandı. Adaylar iki aydan fazla süredir sonuçları beklerken, yetkililerin sonuçları vakit kaybetmeden açıklaması gerektiği vurgulanıyor.

Başvurular 17 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında alındı. KPSS puan üstünlüğüne göre 4 katı aday mülakata çağrıldı ve 26 Haziran'da mülakatlar tamamlandı.

Adaylar iki aydan fazla süredir sonuçların açıklanmasını bekliyor. Adayların önünü görmesi için sonuçların daha fazla bekletilmeden açıklanması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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