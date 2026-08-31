KPSS Mülakat Sonuçları İçin Bekleyiş Sürüyor

Başvurular 17 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında alındı. KPSS puan üstünlüğüne göre 4 katı aday mülakata çağrıldı ve 26 Haziran'da mülakatlar tamamlandı.

Adaylar iki aydan fazla süredir sonuçların açıklanmasını bekliyor. Adayların önünü görmesi için sonuçların daha fazla bekletilmeden açıklanması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi