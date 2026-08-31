KPSS Mülakat Sonuçları İçin Bekleyiş Sürüyor
Başvurular 17 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde alınan ve KPSS puanına göre belirlenen 4 kat adayın mülakatları 26 Haziran'da tamamlandı. Adaylar iki aydan fazla süredir sonuçları beklerken, yetkililerin sonuçları vakit kaybetmeden açıklaması gerektiği vurgulanıyor.
Başvurular 17 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında alındı. KPSS puan üstünlüğüne göre 4 katı aday mülakata çağrıldı ve 26 Haziran'da mülakatlar tamamlandı.
Adaylar iki aydan fazla süredir sonuçların açıklanmasını bekliyor. Adayların önünü görmesi için sonuçların daha fazla bekletilmeden açıklanması gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi