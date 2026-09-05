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KPSS sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak

KPSS sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak
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KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu tamamlandı. ÖSYM takvimine göre sonuçlar 7 Ekim 2026'da internetten duyurulacak.

Kpss Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu tamamlandı. Sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrilirken, ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sonuçlar 7 Ekim 2026'da erişime açılacak.

Adaylar sonuçlarına 7 Ekim 2026'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek. Sonuç belgesi basılmayacak ve adreslere gönderilmeyecek; internet sayfasında ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde sayılacak.

Sonuç sayfasında adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacak. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sonuç sayfasını kullanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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