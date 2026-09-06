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KPSS Sonuçları 7 Ekim'de Açıklanacak, Puanlara Göre Kadro Önerileri

KPSS Sonuçları 7 Ekim'de Açıklanacak, Puanlara Göre Kadro Önerileri
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6 Eylül'de yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından adaylar 12-13 Eylül'deki Alan Bilgisi sınavlarına odaklandı. KPSS puanları iki yıl geçerli olacak, tercih kılavuzlarıyla kadro detayları netleşecek.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans oturumlarının ilk etabı tamamlandı. 6 Eylül'de gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının ardından adaylar 12-13 Eylül'deki Alan Bilgisi oturumlarına odaklandı. ÖSYM takvimine göre sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak; puanlar iki yıl geçerli olacak ve tercihlerde kullanılabilecek.

Sınav sonrası puan aralıklarına göre kadro tercihleri de değerlendirilmeye başlandı. 60-75 puan bandındaki adaylar için üniversitelerin sözleşmeli büro ve destek personeli kadroları, belediyelerin zabıta memuru ve itfaiye eri alımları ile Adalet Bakanlığı bünyesindeki infaz koruma memurluğu pozisyonları öne çıkıyor. 80 ve üzeri puan alan adaylar ise bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarındaki memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile uzman yardımcılığı kadrolarında avantaj sağlıyor. Hangi kurumun kaç puanla alım yapacağı ve başvuru şartları, 7 Ekim'deki sonuçların ardından yayımlanacak tercih kılavuzlarıyla netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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