KPSS Alan Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
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ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı için giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar belgelerine ais.osym.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.
Ösym, 2026- Kpss Lisans Alan Bilgisi oturumlarının sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini gösteren fotoğraflı belgelerine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
Sınav günü adayların yanlarında Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış nüfus cüzdanı/pasaport bulundurması zorunlu olacak.
Kaynak: Haber Merkezi