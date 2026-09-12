KPSS Adaylarına Hafta Sonu Nüfus Hizmeti

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınav giriş belgelerindeki fotoğraf şartını yerine getirebilmesi için sınav merkezlerindeki il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu hizmet vereceğini açıkladı.

Açıklamaya göre, nüfus müdürlükleri cumartesi günü 07.00-14.30, pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında randevusuz işlem yapacak.

Kaynak: Haber Merkezi