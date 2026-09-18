Kırşehir Mucur Belediyesi ilk defa memur alım ilanı yayımladı

Kırşehir Mucur Belediyesi ilk defa memur alım ilanı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mucur Belediyesi, 1 kişilik genel memur kadrosu için ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı yayımladı. Başvurular e-Devlet veya ilgili kurum üzerinden yapılacak.
Kırşehir Mucur Belediyesi, ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı yayımladı. İlanda, 1 kişilik genel memur kadrosu için İstatistik, İlköğretim Matematik Öğretmenliği veya İşletme programlarından mezun adayların başvurabileceği belirtildi.
Başvurular, ilanın resmi kaynağındaki yönergeye göre e-Devlet veya ilgili kurum üzerinden yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi