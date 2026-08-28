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Jandarmada büyük rütbe terfi töreni

Jandarmada büyük rütbe terfi töreni
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Jandarma Genel Komutanlığı'nda düzenlenen törende 2 korgeneral, 5 tümgeneral, 18 tuğgeneral terfi etti; ayrıca binlerce subay, astsubay ve uzman jandarma bir üst rütbeye yükseldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi törene katıldı, Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı personeli tebrik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanlığı'nda düzenlenen Rütbe Terfi ve Ödül Töreni'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katıldığı törende, 2026 yılı terfileri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki çok sayıda personel bir üst rütbeye yükseldi.

Yiğitbaşı, törende 2 Tümgeneralin Korgeneralliğe, 5 Tuğgeneralin Tümgeneralliğe, 18 Albayın Tuğgeneralliğe terfi ettiğini; ayrıca 1.470 Subay, 7.225 Astsubay ve 2.146 Uzman Jandarma Çavuşunun bir üst rütbeye yükseldiğini bildirdi. Bakan Çiftçi'nin, "Bizi bin yıldır bu topraklarda ayakta tutan vatan sevgimiz, bayrak sevdamız, ezanımıza bağlılığımız, kardeşliğimiz ve millet olma şuurumuzdur" ifadelerine yer veren Yiğitbaşı, tüm jandarma mensuplarını tebrik etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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