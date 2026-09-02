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Gördes Belediye Başkanı'na maaş soruşturması

Gördes Belediye Başkanı'na maaş soruşturması
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Manisa Gördes Belediyesi personelinin maaşlarının 21 aylık dönemde 12 kez gecikmeli yatırıldığı belirlendi. Kaynakların maaşlar yerine vadeli hesaplarda tutulduğu tespitiyle Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi.

Manisa'nın Gördes Belediyesinde çalışanların maaşlarının 21 aylık dönemde 12 kez gecikmeli ödendiği tespit edildi. Kullanılabilir durumdaki bazı belediye kaynaklarının maaş ödemelerine aktarılmayıp vadeli hesaplarda tutulduğu belirlenince Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi.

Belediye personelinin maaşlarının zamanında ödenmediği iddiaları üzerine yapılan ön inceleme tamamlandı. İncelemede, ilgili birimlerin maaş ödeme talimatlarını zamanında hazırladığı ancak belgelerin Başkan Büke tarafından geç imzalandığı görüldü.

Gecikmelerde belediyenin banka hesabında yeterli para bulunmamasının da etkili olduğu kaydedildi. Buna rağmen kullanılabilir bazı tutarların personel maaşları yerine vadeli hesaplarda bekletildiği aktarıldı. Bulguların ardından Büke hakkında soruşturma yürütülmesine izin verildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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