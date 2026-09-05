Haberler

KKTC'de üst düzey atama ve görevden almalar

KKTC'de üst düzey atama ve görevden almalar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Resmi Gazetesi'nde yayımlanan kararname ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğluları görevden alındı. Öztürk'ün yerine Murat Salel atanırken, diğer iki isim için yeni atama yapılmadı. Görevden almaların Girne açıklarındaki deniz kazasıyla bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

KKTC Resmi Gazetesi'nin 4 Eylül 2026 tarihli özel sayısında yayımlanan kararname ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, 5 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere görevinden alındı. Öztürk'ün yerine aynı tarihten itibaren Murat Salel atandı.

Kararnameler kapsamında Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğluları da görevden alındı. Bu iki isim için herhangi bir yeni atama kararı yayımlanmadı. Görevden almaların, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasıyla ilişkili olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz

Trump "Çok yakında" diyerek ülkenin can damarını işaret etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Umut Bozok'un hareketi maça damga vurdu

Maça damga vuran pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı

Mide bulandıran iddia bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Meydan dayağı attılar
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım

Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu
Halfeti’deki petrol arama çalışmalarında heyecanlandıran gelişme: Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var

Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı

Erdoğan'dan ahde vefa! Cemaatten helallik isteyip tabuta omuz verdi
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok

İfade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama