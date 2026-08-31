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Eğitim Sendikası Bursa'da Öğretmen Mazeret Tayinlerini Gündeme Taşıdı

Eğitim Sendikası Bursa'da Öğretmen Mazeret Tayinlerini Gündeme Taşıdı
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Devlet Memurları Eğitim Sendikası Bursa Şubesi'nin ofis açılışı ve genel kurulunda konuşan Genel Başkan Metin Öksüz, 2023 Eylül'de atanan öğretmenlerin aile birliği mazeret tayinlerinde yaşanan mağduriyetin çözülmesini ve sürecin eğitim-öğretim yılı başlamadan tamamlanmasını talep etti.

Devlet Memurları Eğitim Sendikası Bursa Şubesi'nin ofis açılışı ve 1'inci Olağan Genel Kurulu, Genel Başkan Metin Öksüz'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Şube Başkanı Nilüfer Aslantekin ve üyelerle birlikte Osmangazi'deki ofisin açılışını yapan Öksüz, Ördekli Kültür Merkezi'ndeki genel kurulda öğretmenlerin mazeret tayinlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Metin Öksüz, öğretmenlerin yalnızca atanamama sorunuyla karşı karşıya olmadığını belirtti. Aile birliği, sağlık ve engellilik mazeretine dayalı yer değişikliği taleplerinin sıradan atama işlemi görülemeyeceğini; meselenin merkezinde aile, çocuk ve sağlık olduğunu söyledi. Özellikle 2023 Eylül'de göreve başlayan öğretmenlerin aile birliği mağduriyetinin çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Öksüz, çalışma süresini tamamlayan 2023 Eylül öğretmenleri için ek mazeret tayini takviminin açıklanmasını, başvuruların alınmasını ve atamaların eğitim-öğretim yılı başlamadan sonuçlandırılmasını istedi. Ağustos ayı mazeret sürecinde mazereti kabul edildiği halde açık norm bulunmaması veya tercihlerine yerleşememesi nedeniyle ailesine kavuşamayan öğretmenler olduğunu; eşlerin ayrı kalmaması, çocukların anne veya babadan uzak büyümemesi gerektiğini vurguladı.

Belirsizliğin eğitim-öğretim sürecini de etkilediğini kaydeden Öksüz, görev yerleri netleşmeyen öğretmenler nedeniyle okul yönetimlerinin öğretmen ihtiyacı, ders dağılımı, sınıf planlaması ve eğitim organizasyonlarını güçleştirdiğini; bu nedenle çözümün hem aile huzuru hem eğitim hizmetlerinin sağlıklı yürümesi için önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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