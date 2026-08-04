Şehit Aileleri ve Gazilere Yeni Haklar: Kapsamlı Düzenleme Yolda

Gül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bağımsızlığı ve Terörsüz Türkiye sürecinde şehit ve gazilerin fedakarlıklarının önemini vurguladı. Şehit ailelerini ve gazileri emanet olarak gördüklerini, taleplerini her zaman dikkate aldıklarını ve hükümetleri döneminde onların yanında olmayı bir borç ve görev bildiklerini ifade etti.

Kanun teklifini Cumhur İttifakı olarak sunduklarını belirten Gül, teklifin TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeline, MİT personeline, emniyet hizmetleri sınıfına, güvenlik korucularına ve askeri öğrencilere yönelik olduğunu söyledi. Arkadaşlarının iki yıldır yoğun şekilde çalıştığını, gazilerin ve şehit ailelerinin sorunlarına merhem olmaya çalıştıklarını belirtti. Bu konunun istismar edilmemesi gerektiğini, milletin emaneti olduğu için her zaman yanlarında olacaklarını dile getirdi.

Düzenlemeyle şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına asgari gelir güvencesi getirilecek. Malul sayılmayan gazilere aylık bağlanması ve 1005 sayılı Kanun kapsamındaki haklardan yararlanmaları sağlanacak. Gazilik unvanı verilecek, sosyal haklar güçlendirilecek ve bakıma muhtaç gaziler için evde bakım desteği artırılacak.

Ayrıca 15 Temmuz gazilerine yönelik düzenleme yapıldı. Yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul olmayan gazilere aylık bağlanacak. Er gaziler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıkları artırılacak. Teklifle vazife ve harp malulleri ile 684 sayılı KHK kapsamında malul sayılmayanların sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi