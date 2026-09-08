Haberler

Çay Emniyet Müdürü Arıkan Bolvadin'e Atandı

Çay Emniyet Müdürü Arıkan Bolvadin'e Atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde görev yapan Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan, Bolvadin'e atandı. Arıkan için veda yemeği düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde görev yapan Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan, komşu ilçe Bolvadin'e atandı. Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, Arıkan için veda yemeği düzenledi.

Yemeğe Pazarağaç Belediye Başkanı Şevki Kara ve Karamıkkaracaören Belediye Başkanı Üzeyir Kasap katıldı. Kantartopu, Arıkan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket verdi ve yeni görevinde başarılar diledi.

Öte yandan, Bolvadin Emniyet Müdürü Kadir Avcı, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevlendirildi. Çay Emniyet Müdürlüğü'ne ise henüz atama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk tur sonuçları

Günlerdir yapılamayan seçim başladı! İşte 1. tur sonuçları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kilis'te AK Parti il başkanına ait olduğu iddia edilen ses kaydı siyaset kulislerini karıştırdı

Sızdırılan ses kaydı şehri karıştırdI
Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı

Binlerce öğrencinin beklediği sonuçlar açıkladı
Tamamlandığında Türkiye’de 3. dünyada ise deniz dolgusu üzerine inşa edilen 6. havalimanı olacak

Türkiye'de yalnızca 3 tane olacak! Dev yatırımda kritik aşama
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı: Bazı enerji tesisleri hedef alındı, yangın çıktı

Suudi Arabistan'a kritik saldırı! Enerji tesisleri hedef alındı
Meteoroloji uyardı! Bir yanda kavurucu sıcak bir yanda sert rüzgar

Meteoroloji uyardı! Bir yanımız yanacak bir yanımız donacak