Okullar İçin Personel Alımında Kura Süreci Sürüyor

Bolu, Manisa ve Niğde'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda görevlendirilecek personel için başvuru süreci tamamlandı. İŞKUR tarafından yürütülen program çerçevesinde okul ve okul bahçelerinde çalışacak adaylar için kura ve noter onay işlemleri devam ediyor.

Manisa'da başvurular 27-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Seçim işlemleri 1-7 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Kura sonrası asil ve yedek listeler noter onayından geçerek Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden duyurulacak.

Niğde'de başvurular 26-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapıldı. Noter çekilişi 31 Ağustos saat 08.30 ile 3 Eylül saat 17.30 arasında sürüyor. Listeler noter onayından geçtikten sonra Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, e-Devlet İŞKUR TYP Sorgulama ve İŞKUR e-Şube üzerinden açıklanacak.

Bolu'da ise TYP kapsamında temizlik personeli ve bahçe görevlisi (güvenlik) alımı için başvurular yapıldı. Kura çekilişi tamamlandı; asil ve yedek listede yer alan adaylar sonuçları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak öğrenebilecek. Adayların 2026-2027 eğitim öğretim yılı için görevlendirilmesinde gerekli evrak listesi de duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi