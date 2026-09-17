BDDK, 135 Meslek Personeli Alımı İçin Giriş Sınavı İlanı Yayımladı
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BDDK, İstanbul'da istihdam edilmek üzere 135 meslek personeli alımı için giriş sınavı ilanı yayımladı. Başvurular 12-19 Ekim 2026'da e-Devlet üzerinden alınacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İstanbul'da istihdam edilmek üzere 135 meslek personeli alımı için giriş sınavı ilanı yayımladı.
Alımlar; Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk alanları) ile BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında yapılacak.
Başvurular 12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden alınacak.
Kaynak: Haber Merkezi