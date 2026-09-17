BDDK, 135 Meslek Personeli Alımı İçin Giriş Sınavı İlanı Yayımladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İstanbul'da istihdam edilmek üzere 135 meslek personeli alımı için giriş sınavı ilanı yayımladı.

Alımlar; Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk alanları) ile BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında yapılacak.

Başvurular 12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi