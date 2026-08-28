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Velilere okul uyumunda idari izin

Velilere okul uyumunda idari izin
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Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerine aile katılımını artırmak için yeni uygulamalar başlatıyor. Bu kapsamda kamuda çalışan veliler, 7-11 Eylül'de günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar hayata geçirilecek. Uyum eğitimleri kapsamında veliler de sürece etkin olarak katılacak. Bu çerçevede kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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