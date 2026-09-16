Aile Bakanlığı'ndan 1.320 memur alımı için tercih süreci
+14 sitede yayında
Güncelleme:
2828 sayılı Kanun kapsamında kamuda istihdam hakkı bulunanlar, 24 Eylül 2026'ya kadar e-Devlet'ten tercih yapabilecek. Yerleştirme sınavsız ve mülakatsız, merkezi kurayla gerçekleştirilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda istihdam hakkı bulunanlar için 1.320 memur alımı tercih sürecini başlattı.
Kuruluş bakımı veya koruyucu aile hizmetlerinden en az 2 yıl yararlanmış ve reşit olduktan sonra hak sahipliği teyit edilmiş adaylar, tercihlerini 24 Eylül 2026 saat 23: 59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Yerleştirme, sınavsız ve mülakatsız olarak merkezi kura yöntemiyle yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi