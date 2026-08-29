Adalet Bakanlığı'ndan personele psikolojik destek bürosu

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 'İnsan Odaklı Gelişim Bürosu' faaliyete geçirildi. Merkez teşkilatı ve adliyelerde görev yapan personelin kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek, sunulan hizmetlerin niteliğini artırmak amacıyla oluşturulan büro, personelin ihtiyaç duyduğu alanlarda destek olmayı hedefliyor.

Büro tarafından personele yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulacak. Bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı, çift terapisi ile çocuk ve ergen danışmanlığı hizmetleri, alanında uzman psikologlar tarafından yüz yüze ve çevrim içi olarak Türkiye genelindeki tüm adliye personeline verilecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Adalet hizmetlerinde başarı, güçlü, nitelikli ve kendini geliştiren insan kaynağıyla mümkündür' diyerek, personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek ve ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak amacıyla büroyu faaliyete geçirdiklerini belirtti. Bakan Gürlek, uzman psikologların farklı alanlarda destek vereceğini ve teşkilat mensuplarının gelişimine değer katacak adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi