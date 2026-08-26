2026 MEB-AGS sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak

Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adayların katıldığı Akademi Giriş Sınavı ve ÖABT sonuçları için bekleyiş sürüyor. Ösym'nin değerlendirme takvimine göre açıklanacak sonuçlarla öğretmen adaylarının akademiye giriş puanları netleşecek. Sonuçların ilan edilmesiyle atama ve akademi eğitim süreçlerine ilişkin detayların da duyurulması bekleniyor.

2026 MEB-AGS sonuçları, Ösym'nin güncel takvimine göre 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar AGS ve ÖABT sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

26 Temmuz 2026'da yapılan 2026 MEB-AGS, 2026-AGS ve 2026-ÖABT oturumlarına ait Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına aynı gün saat 20.40'tan itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 10 gün boyunca erişebilecek. Soru kitapçıklarına erişim 5 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM tarafından yapılan AGS ve ÖABT sınavlarının soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açıldı. Adaylar, sorular ve cevaplara ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi