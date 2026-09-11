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2026 KPSS Ortaöğretim'de Sınav Yeri ve Giriş Belgesi Bekleyişi

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10 Eylül 2026 itibarıyla KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklanmadı; ÖSYM AİS'te giriş belgesi işlemi aktif görünmüyor.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylar, sınav yerleri ve giriş belgelerini bekliyor. 10 Eylül 2026 itibarıyla sınav yerleri henüz açıklanmadı.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) giriş belgesi işlemi aktif görünmüyor. Adaylar, giriş belgelerine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM AİS üzerinden ulaşabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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