Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tekneyle denize açıldıktan sonra suya giren bir kişi, denizde hareketsiz halde bulundu. Dalgıç polislerin kıyıya çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

DENİZDE HAREKETSİZ HALDE GÖRÜLDÜ

Olay, Mudanya ilçesindeki Uzunyalı Sahili'nde meydana geldi. Tekneyle açılan bir kişinin denize girdiğini ve bir süre sonra suda hareketsiz kaldığını görenler durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DALGIÇ POLİSLER KIYIYA ÇIKARDI

Dalgıç polisler tarafından kıyıya getirilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA