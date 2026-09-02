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2026 KPSS Ön Lisans Sınav Yeri Açıklanıyor

2026 KPSS Ön Lisans Sınav Yeri Açıklanıyor
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KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026'da yapılacak. Giriş belgeleri henüz yayımlanmadı; adaylar belgelerine ÖSYM AİS üzerinden erişebilecek.

2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adaylar, sınav yeri bilgilerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak sınava giriş belgesinde, adayın sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı. Belge yayımlandığında adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden belgelerine ulaşabilecek.

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına girişi saat 10.00'da sona erecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 130 dakika sürecek ve toplam 120 soru sorulacak. Genel Yetenek bölümünde 60, Genel Kültür bölümünde 60 soru yer alacak. Sınav sonuçlarının ise ÖSYM takvimine göre 30 Ekim 2026'da açıklanması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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