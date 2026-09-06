KPSS Lisans Sınavı Sonrası Adaylardan İlk Açıklamalar: Zorluk Düzeyi Farklılık Gösterdi

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM'nin düzenlediği sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika verildi. Milyonlarca adayın memur olma hedefiyle katıldığı sınav sona erdi; okul önlerinde ve sosyal medyada ilk değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Adaylardan bazıları Türkçe ve Matematikte zorlandığını, bazılarıysa Tarih, Coğrafya ve Güncel Bilgileri kolay bulduğunu aktardı.

Türkçe paragraf sorularının uzun ve anlaşılması güç olduğu görüşü öne çıktı. Adaylardan biri, 'Üniversiteden daha mezun olmadım, bu yıl şansımı denemek için katıldım. Bana göre Türkçe ve Matematik soruları oldukça eleyiciydi' dedi. Bir başka aday ise geçen yıla göre soruların daha basit geldiğini ancak Matematikte çok zaman kaybettiğini söyledi.

Geometri ve Güncel Bilgiler de yorumlar arasında yerini aldı. Bazı adaylar en fazla Geometri sorularında zorlandığını belirtti. Yaklaşık 7-8 aydır çalışan bir aday ise Güncel Bilgilerde daha zor sorular beklediğini ama soruların çok basit olduğunu ifade etti.

Zaman yönetimi gündeme geldi. Bir aday, Türkçe'deki sorular nedeniyle sınav süresine yetişmekte stres yaşadığını, 10 soruyu sonraya bıraktığını ve geri döndüğünde hiçbir şey anlamadığını dile getirdi. Bazı adaylar Genel Yetenek'i kolay, Genel Kültür'deki Güncel Bilgileri zor buldu.

Sınav sonrası yorumlar, KPSS'nin zorluk düzeyi hakkında görüşlerin farklılaştığını ortaya koydu. Kimi adaylar sınavı önceki yıllara göre kolay buldu; kimi adaylar Matematik ve Türkçenin eleyici olduğunu savundu. Kesin değerlendirme, soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasından sonra daha net yapılabilecek.

ÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak. Soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin süreci ÖSYM yürütecek.

Kaynak: Haber Merkezi