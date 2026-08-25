2026 KPSS Giriş Belgesi Ne Zaman Açıklanacak?

2026 KPSS lisans sınavına girecek adaylar, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenmek için sınav giriş belgesinin yayımlanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından belgenin açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Giriş belgesi yayımlandığında adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden belgelerine ulaşabilecek. Belgede sınav binası, salon ve sınav yeri bilgileri yer alacak. Adayların sınav günü sorun yaşamamak için bu bilgileri önceden kontrol etmesi önem taşıyor.

KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu 6 Eylül 2026'da yapılacak. Alan Bilgisi sınavlarının ilk günü 12 Eylül, ikinci günü ise 13 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi