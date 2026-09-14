2026 KPSS Lisans Oturumları Tamamlandı, Adaylar Sonuç Bekliyor
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2026 KPSS Lisans sınavları, 12-13 Eylül'deki Alan Bilgisi oturumlarıyla sona erdi. Memur adayları sonuç açıklama tarihini takip ediyor.
2026 KPSS Lisans oturumları, Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının ardından 12 ve 13 Eylül'de yapılan Alan Bilgisi oturumlarıyla tamamlandı.
Kamu kurumlarında görev alma hedefiyle aylarca hazırlanan binlerce memur adayı, şimdi sonuç heyecanı yaşıyor. Özellikle A Grubu kadrolarına yönelik sınavlara katılan adaylar, sınav performanslarının puanlarına nasıl yansıyacağını görmek için sonuç açıklama tarihini takip ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi