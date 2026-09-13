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2026 KPSS Alan Bilgisi Sınavı Başladı

2026 KPSS Alan Bilgisi Sınavı Başladı
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ÖSYM'nin düzenlediği 2026-KPSS Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılıyor; sınavlara 201 bin 203 aday başvurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından düzenlenen 2026- Kpss Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. İlk oturum bugün saat 12.45'te sona erecek.

Sınavlara toplam 201 bin 203 aday başvurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un verdiği bilgiye göre birinci oturuma 56 bin 575, ikinci oturuma 84 bin 944, üçüncü oturuma ise 59 bin 684 aday katılıyor.

Sınavlar 30 il ve 35 sınav merkezinde, 483 bina ve 7 bin 274 salonda yapılıyor. Toplam 25 bin 551 görevli ve 3 bin 26 emniyet görevlisi sahada yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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