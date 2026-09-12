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2026-KPSS Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

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Adaylar, sınav giriş belgelerine 13 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar AİS üzerinden ulaşabilecek.

2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavına girecek adayların sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 3 Eylül 2026 saat 10.30'da erişime açıldı.

Belgeler, 13 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar görüntülenebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya e-Devlet üzerinden AİS'e giriş yaparak "2026-KPSS Alan Bilgisi" sınavını seçiyor. Ardından "Sınava Giriş Belgesi Dökümü" bölümünden sınav yeri bilgilerine ulaşabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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