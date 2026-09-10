2026 EKPSS Tercih Takvimi Henüz Açıklanmadı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Ekpss ) ile kamuda memur olmak isteyen adaylar, 2026 tercih dönemi için ÖSYM'den gelecek resmi açıklamayı bekliyor. 19 Nisan'da yapılan sınavın sonuçları 14 Mayıs'ta erişime açıldı. Puan ve sıralamalarını öğrenen adaylar için tercih sürecine ilişkin takvim henüz yayımlanmadı. ÖSYM'nin EKPSS tercih kılavuzunu yayımlamasıyla tarihlerin netleşeceği belirtiliyor.

Tercih işlemleri başladığında adaylar başvurularını elektronik ortamda yapacak. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yaparak tercihlerini iletebilecek. Adayların nitelik kodlarına, mezuniyet durumlarına ve kılavuzdaki kontenjan koşullarına dikkat etmesi gerekiyor. 2026 EKPSS tercih kılavuzu, başvuru tarihlerinin başladığı gün ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak.

Sınava katılan lise, ön lisans ve lisans mezunlarının yanı sıra ilkokul, ortaokul ve ilköğretim düzeyinde kura usulüyle başvuran adaylar da tercih sürecine dahil olacak. Kuraya katılanlar için ayrı, sınav puanı olanlar için farklı kadrolar listelenecek. Adayların gözü şimdi ÖSYM'den gelecek açıklamada. Tercih takvimi henüz açıklanmadığı için sosyal medyada veya farklı platformlarda paylaşılan kesin tarih iddiaları yerine ÖSYM'nin resmi duyurularının takip edilmesi önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi