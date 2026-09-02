Kamu personeline yeni eğitim yılında 3 saat idari izin

Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde kamu personelini ilgilendiren önemli bir düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı tarafından alınan karara göre, 2026-2027 eğitim yılının ilk haftasında kamu görevlilerine günde 3 saat idari izin hakkı tanındı.

Bu kapsamda okul uyum haftası olarak belirlenen 7-11 Eylül tarihlerinde idari izinden kimlerin yararlanacağı ve hangi şartların geçerli olduğu merak ediliyor. Düzenlemenin detayları, öğrencisi bulunan kamu personelinin bu süreçte çocuklarına eşlik edebilmesini amaçlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi