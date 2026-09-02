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Kamu personeline yeni eğitim yılında 3 saat idari izin

Kamu personeline yeni eğitim yılında 3 saat idari izin
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Cumhurbaşkanı kararıyla 2026-2027 eğitim yılı ilk haftasında (7-11 Eylül) kamu görevlilerine günde 3 saat idari izin verilecek. Öğrencisi bulunan personel, uyum haftasında çocuklarına eşlik edebilecek.

Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde kamu personelini ilgilendiren önemli bir düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı tarafından alınan karara göre, 2026-2027 eğitim yılının ilk haftasında kamu görevlilerine günde 3 saat idari izin hakkı tanındı.

Bu kapsamda okul uyum haftası olarak belirlenen 7-11 Eylül tarihlerinde idari izinden kimlerin yararlanacağı ve hangi şartların geçerli olduğu merak ediliyor. Düzenlemenin detayları, öğrencisi bulunan kamu personelinin bu süreçte çocuklarına eşlik edebilmesini amaçlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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