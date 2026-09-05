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Sağlık Bakanlığı 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura Çekilişi Başladı

Sağlık Bakanlığı 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura Çekilişi Başladı
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Sağlık Bakanlığı, 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası için çekiliş sürecini başlattı. Tıp fakültesi mezunları ve uzman tabiplerin görev yerleri, ihtiyaç duyulan iller ve kurumlar dikkate alınarak kura ile belirlenecek. Sonuçlar, bakanlığın resmi kanallarından duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı, 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası için çekiliş sürecini başlattı. Kurada tıp fakültesi mezunu tabipler ile uzman tabiplerin görev yerleri belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, atanacak iller ve kurumlar çekilişle belirlenecek. Çekiliş kapsamında tıp fakültesi mezunları ile uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimler yer alıyor. Adaylar sonuçları bakanlığın resmi kanallarından izleyebilecek.

Devlet hizmeti yükümlülüğü, hekimlerin kamu sağlık kurumlarındaki zorunlu hizmetini kapsıyor. Atamalarda ihtiyaç duyulan bölgeler dikkate alınıyor. Çekilişin ardından sonuçların açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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