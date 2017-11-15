Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "İslam Ülkelerinde Sendikal Çalışmalara Alan Açılmalı"

26. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi'nde İslam dünyasının temsilcilerine hitap eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emek örgütlenmesinin İslam dünyasında büyümesi gerektiğini ve sendikal çalışmalara alan açılması gerektiğini söyledi.



ESAM tarafından İstanbul'da düzenlenen ve İslam dünyasının temsilcilerini bir araya getiren 26. Uluslararası Müslüman Topluluklar Kongresi, İstanbul'da yoğun katılımla başladı. Programa Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Aslan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, İslam ülkelerindeki hareketlerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.



Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, burada yaptığı konuşmada kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Katılımcıların ülkelerindeki sendikal hareketlere destek vermeleri çağrısında bulunan Yalçın, "Dünya kıt kaynaklar ve sınırsız ihtiyaçlar teorisinin sonucu olarak vahşi kapitalizm ve onun ihracını küresel anlamda gerçekleştiren ırkçı emperyalizmin kıskacı altında. Bunun karşısında 'sınırlı ihtiyaçlara karşı sınırsız imkanlar var, Allah'ın arzı geniş, yeter ki küresel adaleti sağlayalım' diyen bir sistem kurabilmek için emek hareketleri olarak faaliyetlerimizi her geçen gün arttırıyoruz" dedi.



Yalçın, emek örgütlenmesinin İslam dünyasında önemli olduğunu vurgulayarak, "Yeni bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda Hak-İş ile beraber iki önemli faaliyeti icra ettik. İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde faaliyet gösteren emek örgütleri ile beraber İstanbul'da'İslam Dünyasında Sendikacılık Sempozyumu' ile 58 ülkeden gelen emek örgütleri ile bir çağrıda bulunduk. O çağrımız şuydu; Birleşmiş Milletlerin altında Uluslararası Çalışma Örgütü ILO var. Çeşitli kuruluşların altında çalışan uluslararası faaliyet gösteren çalışma örgütleri var. Ama İslam İşbirliği Teşkilatı altında çalışan bir çalışma organizasyonu yok. Bu konuya ilişkin bir emek komitesi mümkün mü diye bir bir çağrıda bulunduk. Bu vesile ile çok önemli bir adımın atılacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



Yalçın, İslam dünyasının emek konusuna eğilmesi gerektiğini belirtti. Gelir dağılımında adalet konusunda sermayeyi elinde bulunduran kitlenin bulunduğu ülkelerde emek örgütlerinin bu konudaki gayretleri olduğunu belirten Yalçın, bu mücadelenin İslam dünyasında daha güçlü olması gerektiğini ifade etti. Yalçın, İslam İşbirliği Teşkilatı altında bir emek komitesinin oluşması ve işveren işgören ve hükümetlerin çalışma hayatına ilişkin normlar üretmesinin son derece önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti.



Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferansı'na değinen Yalçın, bu yıl ikincisi düzenlenen toplantıda Filistin'e ve Kudüs'e destek veren sendikalar olarak bir araya geldiklerini ve Filistin'de yaşanan drama dikkat çekmeye çalıştıklarını söyledi. Filistinlilerin diğer ülkelerde 70'e yakın mesleği yapamadığı konusuna dikkat çektiklerini hatırlatan Yalçın, bu konuda da sorumluluk alınması gerektiği çağrısında bulundu.



Yalçın, toplantıya katılan İslam ülkelerinden gelen misafirlere ülkelerinde emek örgütlerine alan açmaları konusunda çağrıda bulundu. Bunu yaptıklarında çok önemli bir adım attıklarını zamanla anlayacaklarını belirten Yalçın, "Ben bu toplantının cesaret verici olduğunu düşünüyor, onun için gayret gösteren, emek gösteren tüm kesimlere, ESAM'a teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - ANKARA